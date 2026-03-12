О первых признаках почечной недостаточности, заболеваниях почек и гемодиализе

Почки – один из важнейших органов человеческого организма, выполняющий жизненно необходимые функции. В течение суток они фильтруют тысячи литров крови, выводят из организма токсины, регулируют водно-солевой баланс и артериальное давление.

Однако в последние годы рост хронических заболеваний почек вызывает обеспокоенность специалистов. О причинах их возникновения, первых признаках и возможностях лечения рассказывает специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-нефролог Хикмет Исмайлов.

– Какие основные функции выполняют почки в организме?

– Почки выполняют жизненно важные функции и в течение суток фильтруют 1500–2000 литров крови, поддерживая постоянство внутренней среды организма. Они выводят из крови токсины (креатинин, мочевину и др.) и избыток жидкости, регулируют электролитный баланс и кислотно-щелочное равновесие (pH).

Кроме того, почки участвуют в регуляции артериального давления, выделяя фермент ренин. Они также вырабатывают гормон эритропоэтин, который стимулирует образование эритроцитов (процесс эритропоэза), и активируют витамин D, играя важную роль в минеральном обмене костной ткани.

– Какие заболевания чаще всего приводят к хронической болезни почек?

– Среди причин хронической болезни почек основное место занимает сахарный диабет (45–55%). Кроме того, к развитию заболевания могут привести артериальная гипертензия, гломерулонефриты, пиелонефриты (мочекаменная болезнь, инфекции мочевыводящих путей, рефлюкс-нефропатия, поликистоз почек), а также системные и наследственные заболевания.

Люди, страдающие этими болезнями, входят в группу риска. В связи с развитием медицины и широким применением контрастных веществ при диагностических исследованиях также отмечаются случаи контраст-индуцированной нефропатии.

Поэтому важно повышать информированность населения и своевременно обращаться к врачу. Если основное заболевание не корректируется правильно и своевременно, почечная недостаточность может прогрессировать достаточно быстро.

– Какие симптомы характерны для хронической болезни почек и хронической почечной недостаточности?

– В зависимости от причины, стадии и степени развития заболевания иногда у пациента могут отсутствовать какие-либо жалобы.

В то же время могут наблюдаться боли в области почек, учащенное ночное мочеиспускание, пенистая, кровянистая, болезненная или мутная моча, быстрая утомляемость, слабость, снижение аппетита, отеки, повышенное артериальное давление, тошнота и рвота.

Также возможны такие симптомы, как синдром беспокойных ног, кожный зуд, мышечные судороги.

В более тяжелых и нелеченных случаях могут развиваться серьёзные осложнения: уремическая кома с нарушением сознания, уремический перикардит с болями в области сердца, желудочно-кишечные кровотечения вследствие уремических язв, а также уремическая астма, сопровождающаяся выраженной одышкой.

– Можно ли полностью вылечить заболевания почек?

– Заболевания почек делятся на острые и хронические. Острые повреждения почек, как правило, могут полностью восстановиться в течение 2–3 недель после устранения основной причины.

Хронические заболевания почек полностью не излечиваются. Однако при правильном лечении основного заболевания и адекватной коррекции можно на долгие годы замедлить прогрессирование болезни и снизить риск осложнений.

При появлении одного или нескольких из перечисленных симптомов необходимо обратиться к нефрологу и находиться под регулярным медицинским наблюдением.

– Когда пациентам назначают гемодиализ?

– На терминальной стадии хронической болезни почек пациентам рекомендуется диализ или трансплантация почки.

До начала заместительной почечной терапии иногда проходят годы. В современной практике с учётом возраста, пола, массы тела, расы и уровня креатинина в крови рассчитывается функция почек и определяется стадия заболевания.

Если показатель функции почек ниже 15, рекомендуется диализ или трансплантация. При показателях 15–30 начинают подготовку либо к диализу (создание сосудистого доступа), либо к трансплантации почки.

При гемодиализе важное значение имеют не только сами процедуры диализа, но и диета, а также медикаментозное лечение.

Основные принципы питания для пациентов на диализе включают употребление белковой пищи, ограничение поваренной соли, продуктов, богатых калием и фосфором, а также регулирование объёма жидкости в зависимости от диуреза.

Диета и медикаментозная терапия корректируются индивидуально на основании регулярных лабораторных исследований.

– Могут ли пациенты на диализе иметь детей?

– К каждому пациенту необходим индивидуальный подход. У людей с длительной почечной недостаточностью на фоне гормонального дисбаланса может наблюдаться снижение репродуктивной функции.

Тем не менее наличие почечной недостаточности не является абсолютным противопоказанием для рождения детей. Такие пациенты могут стать родителями, и подобные случаи встречаются.

Беременность у женщин, находящихся на диализе, и рождение здорового ребенка наблюдаются достаточно редко. Если у женщины выраженно снижено мочеотделение и имеется тяжелая почечная недостаточность, вероятность благополучного завершения беременности значительно ниже.

– Обязательно ли пациентам проходить диализ перед трансплантацией почки?

– Если пациент находится под своевременным и правильным наблюдением нефролога, специалист может направить его на трансплантацию почки ещё до начала диализной терапии.

Этот метод называется преэмптивной (pre-emptive) трансплантацией почки и считается наиболее оптимальным вариантом.

При подготовке к трансплантации тщательно оцениваются возраст пациента, масса тела, лабораторные показатели, психологическое состояние, совместимость тканей с донором и другие факторы, после чего принимается окончательное решение.