Иран парализовал нефтеэкспорт Омана

Оман эвакуировал все суда с нефтяного терминала в качестве меры предосторожности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о ключевом нефтяном терминале страны в Мина-эль-Фахале. Этот терминал, расположенный за пределами Ормузского пролива, является одним из немногих оставшихся портов, из которых ближневосточная нефть может поставляться на мировые рынки, отмечает агентство. По данным Kpler, оттуда ежедневно экспортируется около 1 млн баррелей оманской нефти.

Приказ об эвакуации был отдан после того, как накануне беспилотники атаковали топливные резервуары в оманском порту Салала, еще несколько было перехвачено, уточняет государственное информационное агентство страны, передает Bloomberg. С тех пор порт приостановил работу своих терминалов, другие оманские порты работают в обычном режиме, сообщили в компании Inchcape Shipping Services.

Погрузки из порта Фуджейра в ОАЭ продолжаются, но некоторые судовладельцы избегают этого порта из-за угрозы атак, указывает Bloomberg. Саудовский порт Янбу на побережье Красного моря по-прежнему может экспортировать нефть.

Генеральный директор Генеральной компании портов Ирака (GCPI) Фархан Аль-Фартуси объявил о приостановке работы иракских нефтяных терминалов. Это произошло после атаки на два иностранных нефтяных танкера у порта Басра. В результате 38 членов экипажа были спасены, один погиб.

По данным CNN, предположительно, иранская лодка, начиненная взрывчаткой, атаковала оба судна, которые стояли на якоре рядом друг с другом. Речь идет о танкерах Zefyros под флагом Мальты и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов.