Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Индийским танкерам – зеленый свет

обновлено 12:25
12:25 1518

После переговоров министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи Иран разрешил индийским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает CNN.

*** 10:53

Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив. Об этом решении сообщил телеканал NDTV.

Власти Ирана приняли решение ослабить ограничения для некоторых судов по итогам переговоров министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

С этого момента по меньшей мере два индийских танкера, «Пушпак» и «Паримал», благополучно прошли через стратегически важный пролив. В то же время суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями.

Вскоре после публикации индийского СМИ Иран опроверг сообщения о том, что Тегеран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив на фоне обострения глобального энергетического кризиса.

«Нет, это неправда», — заявил источник в Тегеране.

Двумя днями ранее танкер под флагом Либерии, перевозивший саудовскую нефть, капитаном которого был индиец, прошел через Ормузский пролив и пришвартовался в порту Мумбаи. Это первое судно, направлявшееся в Индию, которое благополучно прошло по водному пути, где морское движение практически прекратилось после нападения США и Израиля на Иран.

Как заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), суда, желающие пройти через Ормузский пролив, должны получить разрешение Ирана. В противном случае они могут стать мишенью для иранских атак.

Ранее в водах Ирака атаковали два нефтяных танкера, что привело к приостановке работы нефтяных терминалов страны. Иракская государственная организация по маркетингу нефти (SOMO) заявляет, что нападению подверглись танкер Safesea Vishnu под флагом Маршалловых Островов и Zefyros под флагом Мальты.

