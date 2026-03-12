USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Россия учит Иран применять дроны

11:12 1625

Россия передает Ирану тактический опыт применения беспилотников, полученный в ходе войны против Украины, включая методы обхода систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя западной разведки.

По данным источника, речь идет о конкретных рекомендациях по использованию дронов «Шахед» для нанесения ударов по целям США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, беспилотники «Шахед» были разработаны в Иране, однако Россия наладила их серийное производство и активно использует в войне против Украины. Сообщается, что эти дроны оказались неожиданно эффективными в преодолении систем ПВО в странах Персидского залива.

По словам представителя западной разведки, ранее сообщалось лишь об общей поддержке со стороны России, однако передача конкретных тактических рекомендаций свидетельствует о более глубоком уровне сотрудничества.

«То, что раньше называлось общей поддержкой, теперь вызывает все большее беспокойство, включая стратегии нацеливания БПЛА на цели, которые Россия применяла в Украине», — отметил чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

По данным CNN, российские военные применяли дроны «Шахед» волнами — когда несколько аппаратов одновременно атакуют цели и регулярно меняют курс, чтобы затруднить их перехват системами ПВО.

Ранее Украина направила в страны Персидского залива специалистов по борьбе с беспилотниками, чтобы поделиться опытом противодействия дронам «Шахед».

Украинские инженеры разработали компактные перехватчики стоимостью около 5 тысяч долларов, которые могут быстро производиться для борьбы с подобными угрозами.

