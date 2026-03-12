Частичный блэкаут в Кувейте

В Кувейте обломками иранских беспилотников повреждены шесть линий электропередачи, в некоторых районах отключена подача электроэнергии. Информацию об этом распространило Министерство энергетики Кувейта.
«Шесть линий электропередачи вышли из строя в нескольких районах страны в результате падения обломков беспилотников после перехвата, что вызвало колебания напряжения в сети и частичное отключение электроэнергии в разных частях страны», - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в X.