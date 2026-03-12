Алиев предупреждает: Резкий рост цен на нефть и газ…

Мир наблюдает беспрецедентный рост цен на нефть и на газ, что создает проблемы для потребителей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

«Если кто-то думает, что такие несбалансированные цены выгодны только нефтедобывающим странам и странам-экспортерам, то он заблуждается», - сказал глава государства.

Алиев отметил, что Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены на нефть.

Президент также заявил, что Азербайджан является страной номер один в мире по объемам экспортируемого трубопроводного газа и географическому охвату.

Алиев отметил, что объемы экспорта в настоящее время растут и будут продолжать расти. Это важный фактор энергетической безопасности для многих стран. Как надежный поставщик нефти на международные рынки, Азербайджан будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение энергетической безопасности.

Президент Азербайджана рассказал, что в настоящее время осуществляются инвестиции как в Срединный коридор, так и в коридор «Север-Запад», все строительные проекты на территории Азербайджана реализованы в полном объеме: «Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растет, и мы играем роль важного транзитера для многих стран как на Западе, так и на Востоке».