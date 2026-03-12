Состоялась презентация новой книги писателя-публициста Эмиля Насирли «Президент»

В клубе «Натаван» Союза писателей Азербайджана состоялась презентация книги писателя-публициста, академика Международной академии наук Эмиля Насирли «Президент», недавно вышедшей в свет на азербайджанском и английском языках. В мероприятии приняли участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, деятели науки, послы Беларуси, Таджикистана, Молдовы, Кыргызстана, Саудовской Аравии и других государств, аккредитованные в Азербайджане дипломаты, гости из зарубежных стран, а также представители средств массовой информации.

Со вступительным словом выступил секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу. Он высоко оценил недавно изданную книгу «Президент» и поделился своими мыслями о ней с участниками мероприятия. Затем С.Бабуллаоглу предоставил слово председателю Союза писателей Азербайджана, народному писателю Анару. Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар в своем выступлении отметил, что книга всесторонне отражает целенаправленную политику, проводимую президентом Ильхамом Алиевым, а также работу, осуществленную им в направлении социально-экономического развития Азербайджана. «Это произведение, написанное писателем-публицистом Эмилем Насирли, имеет важное научно-просветительское значение для широкой читательской аудитории с точки зрения изучения современной истории Азербайджана, пропаганды идей государственности и доступа к достоверным источникам», — подчеркнул он. Народный писатель Анар также отметил, что достижения Азербайджана и его авторитет на международной арене можно рассматривать как стратегическую победу президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что реализуемые под руководством главы государства меры и глобальные проекты служат дальнейшему развитию страны и защите ее национальных интересов.

Затем выступил директор издательства «Энциклопедия», академик Международной академии наук Фикрет Нагиев. Он высоко оценил новое издание — книгу «Президент», изданную членом Союза писателей Азербайджана, академиком Международной академии наук, писателем-публицистом Эмилем Насирли на азербайджанском и английском языках в изящном оформлении, и отметил, что ее презентация является важным событием в общественно-политической жизни страны. Подчеркнув, что президент Ильхам Алиев является одной из исторических личностей, сыгравших особую роль в истории Азербайджана, Фикрет Нагиев отметил, что в новой книге нашли отражение важные факты о жизни и деятельности этой выдающейся личности. Он подчеркнул, что автор книги Эмиль Насирли полно и ярко отразил величественную и масштабную деятельность Ильхама Алиева в период с 2003 по 2025 год. По его словам, издание внесет важный вклад в более широкое распространение правды об Азербайджане на азербайджанском и английском языках в различных странах. Фикрет Нагиев поздравил автора книги Эмиля Насирли с созданием столь значительного труда, в котором воплощено единство гражданской позиции интеллигента и государственнического мышления, пожелал ему новых творческих успехов и отметил, что Эмиль Насирли с 2004 года является главным редактором международного журнала «Мой Азербайджан». В 2021 году он был избран академиком Международной академии наук, в 2024 году — академиком Российской академии естественных наук, а с 2025 года является академиком Азиатской академии наук. В 2022 году он был награжден «Золотым нагрудным знаком» азербайджанского отделения Международной академии наук. Помимо членства в Союзе журналистов Азербайджана, он также является членом Союза писателей Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и Грузии. Эмиль Насирли является автором 12 книг, а также более 100 содержательных статей, опубликованных в ведущих научных журналах отечественных и зарубежных издательств.

Затем Фикрет Нагиев предоставил слово автору книги «Президент» — писателю-публицисту Эмилю Насирли. Эмиль Насирли, выступая на мероприятии, отметил, что его книга «Президент» отражает исключительную деятельность президента Ильхама Алиева — достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, государственного деятеля, ознаменовавшего начало нового, величественного этапа в новейшей истории Азербайджана, имя и дела которого стали символом Победы страны. В книге освещается его выдающаяся роль в укреплении современного азербайджанского государства и восстановлении суверенитета, проведении масштабных внутренних реформ, реализации целенаправленной внешнеполитической стратегии, а также достижения в общественно-политической, социально-экономической, научной, образовательной, культурной, медицинской, религиозной, военной, спортивной и других сферах. «Эта книга сыграет важную роль в донесении правды об Азербайджане до мировой общественности», — подчеркнул Эмиль Насирли, добавив, что приведенные в издании интересные факты, события и оценки дают широкое представление о деятельности президента Азербайджана. Продолжая свою мысль, автор отметил, что в истории азербайджанского народа было немало выдающихся личностей. Однако неоспоримым фактом является то, что такой исторической личностью XXI века является президент Ильхам Алиев. Как писатель-публицист, поставивший перед собой цель раскрыть тайну того, как человек, выделяясь среди миллионов, становится великим лидером, способным вести за собой народ, он стремился достойно справиться с этой задачей.

«Считаю, что мне удалось силой своего пера передать те рассчитанные на столетия результаты, которые совершенная, масштабная, успешная и величественная деятельность президента Азербайджана Ильхама Алиева принесла нашему народу и государству», — добавил Эмиль Насирли. Автор также отметил, что основное содержание книги составляет политическая деятельность президента Ильхама Алиева, направленная на всестороннее развитие независимого Азербайджана. В результате последовательной и целенаправленной политики, проводимой им более 22 лет, завершился переходный этап в экономике, были заложены основы формирования гражданского общества, укреплены стратегические позиции страны, возросла ее обороноспособность, а Азербайджан, добившись социально-экономического и духовно-культурного развития, превратился в государство-лидера региона. Сегодня в Азербайджане сформирована мультикультурная и толерантная среда, вызывающая восхищение и получающая высокую оценку во всем мире. В основе всех этих достижений лежит государственная политика, проводимая Ильхамом Алиевым последовательно, динамично и неуклонно. Все эти аспекты подробно отражены в книге. Эмиль Насирли особо подчеркнул, что его труд на основе научно-публицистических источников отражает стратегию устойчивого развития, реализуемую под руководством президента Ильхама Алиева, философию управления, опирающуюся на национально-духовные ценности, культурную политику, концептуальные подходы к молодежной политике, развитие связей с тюркским миром, серьезные достижения в области правовой системы, обеспечения прав человека, законодательства и модернизации государственного управления в Азербайджане.

Кроме того, в книге освещены историческая Победа в 44-дневной Отечественной войне и новые политические реалии, возникшие в ее результате, а также представлена возможность последовательно проследить стратегическое видение и концепцию лидерства главы государства. Своими мнениями о книге поделились первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Фатма Йылдырым, вице-президент Швейцарского форума международных отношений, исследователь Женевского центра политики безопасности Давид Чикваидзе, председатель Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара» (Турция) Аккан Сувер, известный модельер и дизайнер, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Фахрия Халафова, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрий Пиневич, чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон, первый министр иностранных дел Азербайджана, дипломат Гусейнага Садыгов, член-корреспондент НАНА, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный государственный и научный деятель Азербайджанской Республики, заведующий кафедрой урологии Азербайджанского медицинского университета академик Судейф Имамвердиев, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Айдын Гусейнов, доктор фармацевтических наук, профессор, вице-президент Международной академии наук, заведующая кафедрой «Фармацевтические технологии и управление» Азербайджанского медицинского университета, заслуженный преподаватель Махбуба Велиева и другие.