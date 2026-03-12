Руководители международных федераций наблюдали за тренировкой по гребле в Баку

11 марта Азербайджан посетили президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Кониецко и президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна.
В рамках визита руководители международных организаций по гребле посетили Азербайджанскую федерацию каноэ и гребли. Гостям рассказали об условиях работы в административном здании федерации.
Затем Томас Кониецко и Ян Зунграна вместе с делегацией местной федерации посетили Бакинский клуб гребли и каноэ, расположенный на бульваре. Гости, ознакомившись с условиями тренировок на базе, наблюдали за ежедневными тренировками гребцов на Каспийском море.