Таинственный удар по Тегерану: могла быть применена ЭМИ-бомба

Усовершенствованная ЭМИ-бомба (EMP-бомба), возможно, была применена во время атаки в Тегеране.
Сообщается, что удар мог быть нанесен с использованием электромагнитного оружия, направленного на вывод из строя электронных систем.
March 12, 2026
Усовершенствованная ЭМИ-бомба (EMP-бомба), возможно, была применена во время атаки в Тегеране.
Сообщается, что удар мог быть нанесен с использованием электромагнитного оружия, направленного на вывод из строя электронных систем.
March 12, 2026
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.