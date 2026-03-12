Российский спецборт везет в Азербайджан лекарства для Ирана

Специальный авиарейс МЧС России доставит в Азербайджан медицинские препараты для дальнейшей передачи в Иран, сообщили в пресс-службе министерства.
«В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран», – подчеркнули в МЧС.
Всего в рамках гумпомощи доставят 13 тонн медикаментов.