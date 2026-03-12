Иран официально о ранении Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью. На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его», - сказал Багаи.

Ранее сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Юсиф заявлял о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «в безопасности и в добром здравии», несмотря на информацию о ранениях, полученных им в ходе продолжающейся войны.

«Я слышал новости о том, что господин Моджтаба Хаменеи был ранен. Я спросил нескольких друзей, у которых были связи. Они сказали мне, что, слава Богу, он цел и невредим», - сказал он.

Ранее иранское государственное телевидение назвало Хаменеи «раненым ветераном войны Рамадана», но не уточнило характер его ранения.

Вместе о ранении Моджтабы писали западные СМИ. Утверждалось, что он получил перелом стопы и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.

Источники The New York Times — трое иранских чиновников — сообщили, что он был ранен в том числе в ноги, но смог укрыться «в строго охраняемом месте с ограниченной связью».

Это одна из причин, по которым Хаменеи на посту верховного лидера Ирана пока не появлялся ни на видео, ни на публике, говорится в материале. Другая причина — любое сообщение может раскрыть его местоположение и поставить лидера страны под угрозу.

Моджтаба Хаменеи — сын предыдущего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который правил страной с 1989 года и был убит в результате израильских ударов по правительственной резиденции в Тегеране 28 февраля 2026 года. Также в ходе операции погибли его дочь, зять, внучка и одна из невесток. Супруга аятоллы скончалась от ранений спустя несколько дней.