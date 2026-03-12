USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

БПЛА ударил по итальянским военным в Ираке: персонал спасся в бункере

12:33

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что итальянская военная база в Эрбиле (Ирак) подверглась атаке, однако пострадавших среди персонала нет.

«Ракета попала в нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского персонала нет жертв и пострадавших. Все в безопасности», – приводит его слова агентство ANSA.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что база расположена в комплексе, включающем объекты других стран. «Мы не знаем, была ли она нацелена на итальянцев или на всю структуру в целом», – отметил он. По его словам, также остается неизвестным, была ли ракета запущена с территории Ирана или принадлежала проиранским группировкам, действующим в Ираке.

Позже ANSA со ссылкой на профильные источники уточнило, что удар был нанесен не ракетой, а БПЛА, скорее всего, случайно.

Командующий базой Стефано Пиццотти в эфире телеканала Sky TG24 сообщил, что после сигнала тревоги весь итальянский контингент в соответствии с установленными нормами был переведен в бункер и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ближневосточном регионе находится около 2 тыс. итальянских военнослужащих, задействованных в различных миссиях. Около 1 тыс. из них входят в контингент Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

