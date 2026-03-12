В Страсбурге открыли памятник армянскому алфавиту

В Страсбурге, на прилегающей к административному зданию Европейского парламента территории, в присутствии премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и председателя Европейского парламента Роберты Метсолы состоялось открытие памятника армянскому алфавиту.
Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, скульптура установлена Республикой Армения в знак благодарности за постоянную и безоговорочную поддержку Европейского парламента. Эта скульптура состоит из букв армянского алфавита.