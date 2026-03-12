USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Завод «Лукойл» может снова заработать

Власти Румынии обратились к американской администрации с просьбой разрешить возобновление работы нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании «Лукойл», сообщил министр энергетики страны Богдан-Груя Иван.

Ранее завод в Плоешти приостановил работу из-за санкций США в отношении российской компании.

«Мы уже поговорили с представителями Америки. Мы подготовили официальные документы и скоро получим разрешение, благодаря которому сможем возобновить работу этого нефтеперерабатывающего завода», – сообщил Иван телеканалу Antena 3. Министр отметил, что Petrotel обеспечивает 21% мощностей по переработке сырой нефти в Румынии.

В октябре 2025 года США ввели санкции против «Лукойла», что побудило компанию принять решение о продаже зарубежных активов. 29 января «Лукойл» и Carlyle объявили о заключении предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH. Разрешение на сделку должно быть выдано Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

