Завод «Лукойл» может снова заработать

«Мы уже поговорили с представителями Америки. Мы подготовили официальные документы и скоро получим разрешение, благодаря которому сможем возобновить работу этого нефтеперерабатывающего завода», – сообщил Иван телеканалу Antena 3. Министр отметил, что Petrotel обеспечивает 21% мощностей по переработке сырой нефти в Румынии.

В октябре 2025 года США ввели санкции против «Лукойла», что побудило компанию принять решение о продаже зарубежных активов. 29 января «Лукойл» и Carlyle объявили о заключении предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH. Разрешение на сделку должно быть выдано Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).