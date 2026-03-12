USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе»

12:52 302

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четверых исполнителей теракта в Crocus City Hall, сообщает Интерфакс.

Пожизненное наказание назначили Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Фигуранты дела признаны виновными в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

Также суд назначил им штрафы в размере 990 тысяч рублей каждому. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в комплекс в тот момент, когда там должен был пройти концерт группы «Пикник». Они открыли огонь по зрителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 150 человек. Вместе с четырьмя непосредственными исполнителями теракта по делу проходят 15 их предполагаемых пособников.

