Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что с Азербайджаном обязательно будет подписано мирное соглашение.

«Я уже говорил и повторю еще раз: ведется последовательная, спокойная дипломатическая работа. И я не сомневаюсь, что мирное соглашение будет подписано. Когда это произойдет – в апреле, мае, июне, сентябре, это уже другой вопрос, но оно обязательно будет подписано», - отметил армянский премьер.

Пашинян отметил, что хотя соглашения пока нет, мир уже установлен.

«Сегодня мы говорим о мире. Есть силы, которые не хотят мира и будут пытаться повернуть ситуацию назад. Мы, граждане Армении, должны встать на защиту установленного мира и сделать его необратимым.

Что касается коммуникаций, мы продвигаемся вперед и работаем очень активно. И я хочу еще раз подтвердить: мы готовы обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении», - подчеркнул премьер.

Комментируя данные разведки о возможном вмешательстве посторонних сил в избирательный процесс на предстоящих парламентских выборах в Армении, Пашинян заявил, что этому должна быть дана правовая оценка.

«С политической точки зрения, если теоретически возникнет подобная ситуация, то большая часть наших соотечественников, проживающих в России, проголосует за нас. В этом нет никаких сомнений», - отметил он.