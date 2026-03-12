USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном

12:58 321

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что с Азербайджаном обязательно будет подписано мирное соглашение.

«Я уже говорил и повторю еще раз: ведется последовательная, спокойная дипломатическая работа. И я не сомневаюсь, что мирное соглашение будет подписано. Когда это произойдет – в апреле, мае, июне, сентябре, это уже другой вопрос, но оно обязательно будет подписано», - отметил армянский премьер.

Пашинян отметил, что хотя соглашения пока нет, мир уже установлен.

«Сегодня мы говорим о мире. Есть силы, которые не хотят мира и будут пытаться повернуть ситуацию назад. Мы, граждане Армении, должны встать на защиту установленного мира и сделать его необратимым.

Что касается коммуникаций, мы продвигаемся вперед и работаем очень активно. И я хочу еще раз подтвердить: мы готовы обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении», - подчеркнул премьер.

Комментируя данные разведки о возможном вмешательстве посторонних сил в избирательный процесс на предстоящих парламентских выборах в Армении, Пашинян заявил, что этому должна быть дана правовая оценка.

«С политической точки зрения, если теоретически возникнет подобная ситуация, то большая часть наших соотечественников, проживающих в России, проголосует за нас. В этом нет никаких сомнений», - отметил он.

Иранские самолеты стерли в порошок
Иранские самолеты стерли в порошок обновлено 12:05
12:05 4322
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
12:58 322
Пашинян в Страсбурге призвал убрать Карабах из Конституции Армении
Пашинян в Страсбурге призвал убрать Карабах из Конституции Армении
12:40 783
Индийским танкерам – зеленый свет
Индийским танкерам – зеленый свет обновлено 12:25
12:25 1539
США и Израиль сметают к чертям Иран
США и Израиль сметают к чертям Иран наше поле зрения; все еще актуально
01:18 11514
Российский спецборт везет в Азербайджан лекарства для Ирана
Российский спецборт везет в Азербайджан лекарства для Ирана
12:19 905
Иран о трех головах: как с ним бороться?
Иран о трех головах: как с ним бороться?
11:36 1866
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема; все еще актуально
11 мартa 2026, 23:54 10085
Алиев предупреждает: Резкий рост цен на нефть и газ…
Алиев предупреждает: Резкий рост цен на нефть и газ…
11:28 2464
Россия учит Иран применять дроны
Россия учит Иран применять дроны
11:12 1641
Новая цель Ирана
Новая цель Ирана
11:09 2424

ЭТО ВАЖНО

Иранские самолеты стерли в порошок
Иранские самолеты стерли в порошок обновлено 12:05
12:05 4322
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
12:58 322
Пашинян в Страсбурге призвал убрать Карабах из Конституции Армении
Пашинян в Страсбурге призвал убрать Карабах из Конституции Армении
12:40 783
Индийским танкерам – зеленый свет
Индийским танкерам – зеленый свет обновлено 12:25
12:25 1539
США и Израиль сметают к чертям Иран
США и Израиль сметают к чертям Иран наше поле зрения; все еще актуально
01:18 11514
Российский спецборт везет в Азербайджан лекарства для Ирана
Российский спецборт везет в Азербайджан лекарства для Ирана
12:19 905
Иран о трех головах: как с ним бороться?
Иран о трех головах: как с ним бороться?
11:36 1866
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема; все еще актуально
11 мартa 2026, 23:54 10085
Алиев предупреждает: Резкий рост цен на нефть и газ…
Алиев предупреждает: Резкий рост цен на нефть и газ…
11:28 2464
Россия учит Иран применять дроны
Россия учит Иран применять дроны
11:12 1641
Новая цель Ирана
Новая цель Ирана
11:09 2424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться