Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?

Министерство национальной обороны Турции объяснило, почему системы С-400 не применялись при уничтожении ракет, выпущенных в ходе конфликта между США, Израилем и Ираном.

В ведомстве заявили, что при обнаружении баллистической ракеты время на реагирование крайне ограничено. Поэтому система противовоздушной и противоракетной обороны автоматически выбирает самое подходящее и самое быстрое средство перехвата.

«Когда обнаруживается баллистическая ракета, из-за очень короткого времени реагирования система автоматически выбирает наиболее подходящее и быстрое средство перехвата и производит пуск», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что оборона Турции построена по многоуровневому принципу. В зависимости от оценки угрозы и оперативной обстановки задействуются разные средства.

По словам представителей ведомства, против ракетной угрозы были применены наиболее эффективные элементы обороны, благодаря чему все цели были успешно уничтожены.

Также отмечается, что Турция является частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, включающей системы раннего предупреждения, командно-контрольные центры и перехватчики.