Удар Израиля по ядерному объекту в Иране

8 марта в Иране сообщили о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане. О радиационном загрязнении окружающей среды не сообщалось.

«В последние годы комплекс использовался для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов в рамках <...> скрытой программы разработки ядерного оружия в 2000-х», – утверждают в ЦАХАЛе.

Израильские силы нанесли удар по ядерному центру «Талеган» в Иране. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

* * * 13:29

Спутниковые снимки военного комплекса Парчин в Иране зафиксировали последствия сильного авиаудара по объекту «Талеган-2», который, по оценкам экспертов, имеет отношение к ядерной программе страны, сообщает TMZ.

Анализ спутниковых снимков позволяет предположить, что удар по объекту «Талеган-2» был нанесен с использованием американских бомбардировщиков B‑2, применивших 13-тонные проникающие бомбы GBU‑57, предназначенные для поражения заглубленных и укрепленных целей.

На опубликованных компанией Vantor снимках видно, что крыша комплекса была поражена тремя мощными и точными боеприпасами. Характер повреждений напоминает последствия ударов по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе в прошлом году. В последние месяцы Иран существенно укрепил комплекс «Талеган-2», покрыв его бетоном и слоем грунта, что, по мнению экспертов, могло потребовать применения особо мощных боеприпасов.