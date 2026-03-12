USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Удар Израиля по ядерному объекту в Иране

Израильские силы нанесли удар по ядерному центру «Талеган» в Иране. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Комплекс использовался Тегераном «для развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия».

«В последние годы комплекс использовался для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов в рамках <...> скрытой программы разработки ядерного оружия в 2000-х», – утверждают в ЦАХАЛе.

8 марта в Иране сообщили о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане. О радиационном загрязнении окружающей среды не сообщалось.

Спутниковые снимки военного комплекса Парчин в Иране зафиксировали последствия сильного авиаудара по объекту «Талеган-2», который, по оценкам экспертов, имеет отношение к ядерной программе страны, сообщает TMZ.

Анализ спутниковых снимков позволяет предположить, что удар по объекту «Талеган-2» был нанесен с использованием американских бомбардировщиков B‑2, применивших 13-тонные проникающие бомбы GBU‑57, предназначенные для поражения заглубленных и укрепленных целей.

На опубликованных компанией Vantor снимках видно, что крыша комплекса была поражена тремя мощными и точными боеприпасами. Характер повреждений напоминает последствия ударов по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе в прошлом году. В последние месяцы Иран существенно укрепил комплекс «Талеган-2», покрыв его бетоном и слоем грунта, что, по мнению экспертов, могло потребовать применения особо мощных боеприпасов.

Воюем до Новруза
Турция возмутилась решением Греции
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Турция раскупоривает нефтяные резервы
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Иран атаковал грузинских моряков
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе»
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля
Иранские самолеты стерли в порошок
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
