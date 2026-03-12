USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов

Ульвия Худиева, собкор
13:45 1945

В Милли Меджлис внесли законопроект, согласно которому граждане, применяющие физическое или психологическое насилие в отношении ребенка с целью его воспитания, будут подвергаться штрафам.

Этот проект сегодня был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

В тексте отмечается, что родители либо лица, их заменяющие, а также сотрудники образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, досуговых учреждений и пенитенциарных учреждений, на которых возложена обязанность по надзору за детьми, будут штрафоваться за применение телесного наказания к ребенку — то есть за применение физического или психологического насилия с целью воспитания или в качестве дисциплинарной меры. Размер штрафа составит 200 манатов.

Данная мера будет применяться в случаях, когда совершенное деяние не влечет уголовной ответственности согласно статьям Уголовного кодекса.

Кроме того, будет введен штраф за несообщение о выявленных признаках насилия в отношении детей. Это отражено в предлагаемых новых статьях 189-4 и 189-5 Кодекса об административных проступках, которые также были обсуждены на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в формате видеоконференции.

Согласно предлагаемой статье 189-4, за непредоставление информации о выявленных признаках насилия над ребенком со стороны родителей или лиц, их заменяющих, а также сотрудников образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, досуговых учреждений и пенитенциарных учреждений в соответствующие правоохранительные органы либо в местную комиссию по защите прав ребенка:

• физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 300 манатов,

• должностные лица — от 400 до 600 манатов.

Согласно предлагаемой статье 189-5, за непринятие мер по предотвращению насилия в отношении детей в образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, досуговых и пенитенциарных учреждениях, в том числе за непресечение систематического давления и агрессивного поведения детей друг к другу:

• физические лица будут штрафоваться на сумму от 300 до 400 манатов,

• должностные лица — от 500 до 600 манатов.

Как напоминает haqqin.az, согласно официальной статистике, в прошлом году 515 детей подверглись насилию — 232 девочки и 277 мальчиков. Однако эксперты считают, что реальное число таких случаев значительно выше. В приюты в Азербайджане почти каждый день поступают обращения, связанные с фактами насилия.

ЭТО ВАЖНО

