Председатель AQTA принял граждан в Ширване

12 марта председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошкар Тахмазли принял в Ширване граждан – жителей города Ширвана, а также Гаджикабульского, Сальянского, Нефтчалинского и Билясуварского районов.

Перед началом приема был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, к нему возложили цветы и почтили память великого лидера.

На приеме были внимательно выслушаны обращения граждан, некоторые из вопросов решены на месте, а другие поднятые вопросы были взяты на контроль.