Иран может ударить по Калифорнии?

При этом в ведомстве указали, что оно не обладает дополнительной информацией о времени, методе, цели или лицах, которые могли бы совершить предполагаемое нападение. В документе не уточнялось, как и когда суда с беспилотниками смогут приблизиться к США на расстояние, достаточное для нанесения удара.

По информации телеканала, уведомление было отправлено в конце февраля — когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану. «Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов с неопознанного судна у берегов США, в частности, на неуказанные цели в Калифорнии, в случае, если США нанесут удар по Ирану», — говорится в предупреждении.

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило полицейские управления Калифорнии о том, что Иран может ответить на атаки США, запустив беспилотники по Западному побережью. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на уведомление ФБР.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил ранее, что «находится в постоянной координации с сотрудниками служб безопасности и разведки», в том числе по вопросам угроз, связанных с конфликтом с Ираном, но ему ничего не известно о каких-либо готовящихся нападениях. «Вопросы, связанные с беспилотниками, всегда были в центре нашего внимания, и мы создали рабочие группы, специально занимающиеся этими проблемами», — говорится в отдельном заявлении демократа.

Хотя в предупреждении ФБР не уточняется, каким образом и когда суда с беспилотниками смогут приблизиться к территории США, но отмечается, что разведслужбы уже давно опасаются, что подобные средства могли быть заранее размещены - на суше или на судах в море - на случай, если Израиль или США нанесут удары по Ирану.

Угроза применения беспилотников возникла примерно в то же время, что и иранская кибератака против американской компании Stryker - одной из ведущих мировых компаний в области медицинских технологий. 11 марта 2026 года она столкнулась с глобальным сбоем и сообщила, что тысячи сотрудников потеряли доступ к корпоративным системам. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа «Хандала», заявившая, что уничтожила более 50 терабайт данных.

В ФБР и Белом доме отказались комментировать публикацию.

Майк Нельсон, подполковник спецназа в отставке, с большим опытом работы в Центральном командовании США, заявил изданию NewsNation, что это предупреждение «похоже на одно из множества способов, которыми Иран может попытаться вызвать какие-либо сбои здесь, в США». «По мере того как война продолжается и возможности (иранцев) реагировать в театре военных действий уменьшаются, они все чаще склонны рассматривать гибридные или асимметричные варианты. Думаю, в этом случае речь идет о действиях с корабля у берегов», — сказал Нельсон.

Американские чиновники в разговоре с CNN отметили, что уведомление ФБР содержало непроверенную информацию для ознакомления. Телеканал уточняет, что федеральные службы часто из предосторожности делятся информацией, достоверность которой вызывает сомнения, с местными правоохранительными органами. По словам одного из собеседников, подобные сообщения поступают в местные правоохранительные органы ежедневно.