За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет

Как сообщает haqqin.az, это отражено в предложенных изменениях в закон «Об информации, информатизации и защите информации», которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, использование изображения или голоса человека без его согласия для создания с помощью технологий искусственного интеллекта либо специальных программных средств материалов, не отражающих реальность, а также создание с использованием таких технологий порнографического или сексуального характера фото-, видео- или аудиоматериалов, будет караться уголовной ответственностью.

Кроме того, лица, создающие с помощью искусственного интеллекта материалы сексуального характера, могут быть приговорены к лишению свободы сроком до семи лет. Это отражено в предложенных изменениях в Уголовный кодекс.

Согласно проекту, создание без согласия человека порнографического или сексуального характера фото-, видео- или аудиоматериалов с использованием его изображения или голоса с помощью технологий искусственного интеллекта либо специальных программных средств, а также распространение таких материалов в СМИ, в интернет-ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях, если они демонстрируются публично, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до семи лет.