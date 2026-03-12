USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Ульвия Худиева
14:03 1302

Материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта без согласия человека, будут караться уголовной ответственностью.

Как сообщает haqqin.az, это отражено в предложенных изменениях в закон «Об информации, информатизации и защите информации», которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, использование изображения или голоса человека без его согласия для создания с помощью технологий искусственного интеллекта либо специальных программных средств материалов, не отражающих реальность, а также создание с использованием таких технологий порнографического или сексуального характера фото-, видео- или аудиоматериалов, будет караться уголовной ответственностью.

Кроме того, лица, создающие с помощью искусственного интеллекта материалы сексуального характера, могут быть приговорены к лишению свободы сроком до семи лет. Это отражено в предложенных изменениях в Уголовный кодекс.

Согласно проекту, создание без согласия человека порнографического или сексуального характера фото-, видео- или аудиоматериалов с использованием его изображения или голоса с помощью технологий искусственного интеллекта либо специальных программных средств, а также распространение таких материалов в СМИ, в интернет-ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях, если они демонстрируются публично, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Воюем до Новруза
13:23 401
Турция возмутилась решением Греции
14:51 889
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 879
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 964
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 1303
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 1949
Иран атаковал грузинских моряков
13:30 1959
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе»
13:25 1524
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля
13:26 2073
Иранские самолеты стерли в порошок
12:05 6688
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
12:58 1917

