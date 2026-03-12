Турция раскупоривает нефтяные резервы

По его словам, мера является частью скоординированных усилий по сдерживанию резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Военное командование Ирана заявило в среду, что миру следует подготовиться к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель. Это заявление последовало после того, как еще три судна подверглись нападению в блокированном Персидском заливе.

Пока что нет никаких признаков того, что суда могут безопасно проходить через Ормузский пролив, где пятая часть мировых запасов нефти заблокирована узким каналом вдоль иранского побережья, что является самым серьезным нарушением поставок энергоносителей со времен нефтяных кризисов 1970-х годов.