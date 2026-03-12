USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Помощники Трампа предупреждают: операция против Ирана может затянуться

14:23

Помощники президента США Дональда Трампа полагают, что военная операция против Ирана может затянуться на фоне продолжающегося роста цен на нефть, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным источников, в Белом доме обеспокоены ситуацией на нефтяных рынках на фоне фактического прекращения судоходства через Ормузский пролив. Как отмечает портал, в окружении президента Трампа полагают, что «рост цен на нефть выше приемлемого» лишь «укрепит его решимость».

Axios подчеркивает, что скачок цен на нефть до $200 за баррель, допущенный ранее представителем центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», может привести к росту цен на бензин в США до $5 за галлон (3,785 л). Средняя стоимость топлива в стране после начала операции США в Иране поднялась как минимум на 60 центов за галлон и составляет $3,598 за галлон. По словам источника портала, американский лидер «не удивлен ростом цен и ожидал его».

Президент США неоднократно подчеркивал, что низкие цены на бензин в стране служат доказательством успеха его энергетической политики. Ранее телекомпания CNN сообщала, что администрация изначально рассчитывала использовать снижение стоимости топлива как ключевой аргумент в поддержку Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре.

