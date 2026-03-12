Помощники Трампа предупреждают: операция против Ирана может затянуться

Помощники президента США Дональда Трампа полагают, что военная операция против Ирана может затянуться на фоне продолжающегося роста цен на нефть, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным источников, в Белом доме обеспокоены ситуацией на нефтяных рынках на фоне фактического прекращения судоходства через Ормузский пролив. Как отмечает портал, в окружении президента Трампа полагают, что «рост цен на нефть выше приемлемого» лишь «укрепит его решимость».

Axios подчеркивает, что скачок цен на нефть до $200 за баррель, допущенный ранее представителем центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», может привести к росту цен на бензин в США до $5 за галлон (3,785 л). Средняя стоимость топлива в стране после начала операции США в Иране поднялась как минимум на 60 центов за галлон и составляет $3,598 за галлон. По словам источника портала, американский лидер «не удивлен ростом цен и ожидал его».

Президент США неоднократно подчеркивал, что низкие цены на бензин в стране служат доказательством успеха его энергетической политики. Ранее телекомпания CNN сообщала, что администрация изначально рассчитывала использовать снижение стоимости топлива как ключевой аргумент в поддержку Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре.