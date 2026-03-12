USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Пашинян уволил директора музея «геноцида армян» из-за одного слова

14:22 1323

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что директор Музея-института «геноцида армян» Эдита Гзоян подала заявление об увольнении по его просьбе.

Об этом глава правительства сообщил на брифинге после заседания Кабинета министров, передают армянские СМИ.

Журналисты поинтересовались у премьера, связано ли это решение с тем, что во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса 10 февраля Гзоян произнесла слово «Арцах» и подарила ему книгу на эту тему.

«Да, я посчитал это действием, противоречащим внешней политике Армении, расценил как провокацию и попросил ее написать заявление», — заявил Пашинян.

Он также обвинил руководство Армянской апостольской церкви (ААЦ) в попытках актуализировать карабахское движение.

«Недавно я был на литургии и услышал, как прозвучало «Республика Арцах». Что это значит? Это значит призыв к войне, и ничего больше. Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II) и другие священнослужители взяли на себя роль предводителей партии войны», - сказал он.

По словам Пашиняна, когда премьер страны заявляет, что карабахское движение прекращено, никто не может его продолжать: «Не может быть в стране несколько внешнеполитических направлений».

