Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Теракт у американского посольства в Норвегии: подозреваемые задержаны

14:43

Норвежская полиция сообщила о задержании трех братьев, подозреваемых в причастности ко взрыву у входа в посольства США в Осло. Задержанные - граждане Норвегии иракского происхождения в возрасте между 20 и 29 годами, ранее они не были известны полиции, заявили правоохранители в Осло.

Братьев подозревают в совершении террористического акта, указал главный следователь Кристиан Хатло. Следствие полагает, что они привели в действие мощное взрывное устройство с целью убить людей или нанести значительный ущерб.

«Мы все еще рассматриваем несколько гипотез. Одна из них - мог ли это быть приказ со стороны государственной структуры» из-за выбранной цели, - указал далее Хатло. Он добавил, что не исключает дальнейших арестов.

Норвежская полиция сотрудничает среди прочих с ФБР США и Интерполом, сообщает норвежская медиакомпания NRK. 

Взрыв у одного из входов в консульский отдел посольства США в Норвегии произошел в ночь на 8 марта, никто не пострадал. Полиция не предоставила подробностей о причинах взрыва, сообщив лишь, что было использовано «взрывное устройство». На снегу у входа в консульский отдел были видны осколки стекла, а также трещины в толстой стеклянной двери, свисающие с проводов лампы, и черные следы на земле у подножия двери, предположительно, оставленные взрывом, отмечает агентство AFP.

Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 414
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 898
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 892
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 969
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 1308
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 1957
Иран атаковал грузинских моряков
Иран атаковал грузинских моряков
13:30 1964
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе»
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе» новость дополнена
13:25 1526
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля Когда нужна ипотека – врагов нет
13:26 2084
Иранские самолеты стерли в порошок
Иранские самолеты стерли в порошок обновлено 12:05
12:05 6696
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
12:58 1919

