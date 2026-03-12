Теракт у американского посольства в Норвегии: подозреваемые задержаны

Норвежская полиция сообщила о задержании трех братьев, подозреваемых в причастности ко взрыву у входа в посольства США в Осло. Задержанные - граждане Норвегии иракского происхождения в возрасте между 20 и 29 годами, ранее они не были известны полиции, заявили правоохранители в Осло.

Братьев подозревают в совершении террористического акта, указал главный следователь Кристиан Хатло. Следствие полагает, что они привели в действие мощное взрывное устройство с целью убить людей или нанести значительный ущерб.

«Мы все еще рассматриваем несколько гипотез. Одна из них - мог ли это быть приказ со стороны государственной структуры» из-за выбранной цели, - указал далее Хатло. Он добавил, что не исключает дальнейших арестов.

Норвежская полиция сотрудничает среди прочих с ФБР США и Интерполом, сообщает норвежская медиакомпания NRK.

Взрыв у одного из входов в консульский отдел посольства США в Норвегии произошел в ночь на 8 марта, никто не пострадал. Полиция не предоставила подробностей о причинах взрыва, сообщив лишь, что было использовано «взрывное устройство». На снегу у входа в консульский отдел были видны осколки стекла, а также трещины в толстой стеклянной двери, свисающие с проводов лампы, и черные следы на земле у подножия двери, предположительно, оставленные взрывом, отмечает агентство AFP.