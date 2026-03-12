В Гяндже судят Кямрана Асадова и Гюндюза Аббасова

В Гянджинском городском суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу известного эксперта в области образования Кямрана Асадова и обвиняемого вместе с ним учителя истории Гюндюза Аббасова, связанному с использованием незаконных технических средств на выпускных и вступительных экзаменах.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльчина Мамедова адвокат К.Асадова обратился в суд с ходатайством о замене меры пресечения в отношении его подзащитного на альтернативную меру в виде домашнего ареста в связи с состоянием здоровья. Суд ходатайство не удовлетворил. Судебный процесс продолжился допросом свидетелей.

Судебный процесс назначен на 9 апреля. Согласно материалам дела, обвиняемые продавали абитуриентам запрещенные устройства по различным ценам. Так, К.Асадов и Г.Аббасов, вступив в преступный сговор, установили незаконные технические средства в общей сложности на 14 абитуриентов, чтобы помочь им на экзаменах.

Скрытые камеры, смартфоны vip smart с функцией передачи звука, нано-наушники, устройства MiFi и другие гаджеты были предварительно соединены друг с другом и проверены на работоспособность. Затем эти устройства в готовом виде были переданы различным лицам, желающим легко получить результаты на выпускных и вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, проводимых в Гяндже и Баку.

В обмен на это обвиняемые получали от клиентов различные суммы денег и делили их между собой.

Кямрану Асадову и Гюндюзу Аббасову предъявлено обвинение по статьям 302.3 (незаконная продажа или приобретение с целью продажи технических средств, предназначенных для получения скрытой информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана.