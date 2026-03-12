Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России

Беспилотные аппараты Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) нанесли удар по инфраструктуре нефтеперекачивающей станции (НПС) в Тихорецке Краснодарского края – одного из крупнейших нефтеперевалочных пунктов на юге России. Об этом украинским СМИ сообщили в СБУ.

По информации источников, на объекте размещены крупная нефтебаза и терминал, играющие ключевую роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов. После попадания на объекте возник масштабный пожар. Российские власти подтвердили факт атаки на НПС и сообщили, что к тушению пожара привлечены 26 единиц техники.

По их словам, такие системные спецоперации вызывают перебои в снабжении, осложняют транспортировку нефтепродуктов к портам и вынуждают россиян менять логистические маршруты. В совокупности это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую способность вести войну.

Ранее Astra сообщила, что 12 марта после атаки беспилотников разгорелся масштабный пожар на нефтеперевалочном терминале Тихорецк-Нафта в Краснодарском крае. По словам местных жителей, ночью в районе города слышались многочисленные взрывы, после чего на территории нефтебазы вспыхнул крупный пожар. Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге РФ.