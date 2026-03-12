Два года за оскорбление судьи

Как сообщает haqqin.az, судья подал жалобу на 58-летнего Мехмана Барадова, дело которого ранее рассматривалось в Низаминском районном суде. В качестве основания для иска он указал оскорбительные комментарии Мехмана Барадова в его адрес в соцсетях. Так, М.Барадов в своих постах на странице под названием qazi atası в соцсети TikTok обвинил судью Р.Ахмедова в сотрудничестве с известным бизнесменом Логманом Зульфугарли и получении от него взятки. При этом Барадов использовал нелицеприятные высказывания и в адрес покойного отца судьи, бывшего главы ЗАО «Бакинский метрополитен» Таги Ахмедова.

В суде М.Барадов заявил, что судья Низаминского районного суда Рауф Ахмедов необоснованно и незаконно отклонил его иск о восстановлении на работе. Он заявил, что разместил указанные сообщения в социальных сетях, потому что был незаконно уволен из компании, принадлежащей предпринимателю Логману Зульфугарли: «Из-за Логмана Зульфугарли и Рауфа Ахмедова я уже три года безработный. Я неоднократно жаловался в соответствующие структуры. Учитывая мое семейное, финансовое положение, меня должны были восстановить в правах. Я не могу содержать свою семью. Поскольку моя просьба о восстановлении в правах не была удовлетворена, я сделал этот пост, потому что думал, что это вызовет интерес в социальных сетях. Пост получил много «лайков». Я не хотел унижать чью-либо честь и достоинство, делясь этими материалами. Пост теперь удален. Мое финансовое положение, условия в семье очень плачевны. Мне не удается восстановить свои права уже четыре года, меня так и не восстановили на работе. Я потерял троих детей, один из моих сыновей — ветеран войны».

Согласно решению Сабунчинского районного суда, Мехману Барадову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.