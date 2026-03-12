Турция возмутилась решением Греции

Греция после атаки британской авиабазы на Кипре отправила батарею Patriot на свой остров Керпе в восточной части Эгейского моря.

Однако Минобороны Турции заявило, что этот остров был передан Греции при условии сохранения демилитаризованного статуса согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года и Парижскому мирному договору 1947 года, передает Anadolu.

«Нарушение демилитаризованного статуса островов является серьезным, при этом размещение на них военных сил не отменяет этот статус с юридической точки зрения. Мы заявляем, что не принимаем попытки Греции, не служащие реальным целям и направленные на использование кризисов в нашем регионе, и принимаем все необходимые меры в этом направлении», - заявили в Минобороны Турции.

При этом сама Анкара недавно перебросила на подконтрольную ей часть Кипра истребители (поддерживаемое Грецией правительство Кипра считает весь остров своей территорией).