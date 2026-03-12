USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Турция возмутилась решением Греции

14:51 907

Греция после атаки британской авиабазы на Кипре отправила батарею Patriot на свой остров Керпе в восточной части Эгейского моря.

Однако Минобороны Турции заявило, что этот остров был передан Греции при условии сохранения демилитаризованного статуса согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года и Парижскому мирному договору 1947 года, передает Anadolu.

«Нарушение демилитаризованного статуса островов является серьезным, при этом размещение на них военных сил не отменяет этот статус с юридической точки зрения. Мы заявляем, что не принимаем попытки Греции, не служащие реальным целям и направленные на использование кризисов в нашем регионе, и принимаем все необходимые меры в этом направлении», - заявили в Минобороны Турции.

При этом сама Анкара недавно перебросила на подконтрольную ей часть Кипра истребители (поддерживаемое Грецией правительство Кипра считает весь остров своей территорией).

Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 424
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 908
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 902
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 973
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 1313
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 1965
Иран атаковал грузинских моряков
Иран атаковал грузинских моряков
13:30 1967
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе»
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе» новость дополнена
13:25 1530
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля Когда нужна ипотека – врагов нет
13:26 2088
Иранские самолеты стерли в порошок
Иранские самолеты стерли в порошок обновлено 12:05
12:05 6703
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
12:58 1923

ЭТО ВАЖНО

Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 424
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 908
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 902
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 973
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 1313
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 1965
Иран атаковал грузинских моряков
Иран атаковал грузинских моряков
13:30 1967
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе»
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе» новость дополнена
13:25 1530
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля Когда нужна ипотека – врагов нет
13:26 2088
Иранские самолеты стерли в порошок
Иранские самолеты стерли в порошок обновлено 12:05
12:05 6703
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
12:58 1923
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться