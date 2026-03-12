Тюремная клетка Мадуро: почти постоянная изоляция в Бруклине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в бруклинской тюрьме США в изоляторе размером два на три метра, сообщает испанская газета ABC.

По информации издания, такие камеры официально предназначены для дисциплинарной изоляции, предотвращения самоубийств и защиты особо опасных либо находящихся в группе риска заключенных. На практике это превращается в почти постоянное содержание в условиях строгой изоляции.

«Камера представляет собой тесное помещение размером примерно три на два метра, оборудованное металлической кроватью, туалетом, раковиной и узким окном, через которое проходит минимальное количество естественного света», – отмечает газета. Заключенным разрешается покидать камеру три раза в неделю на один час, всегда в наручниках и под присмотром двух охранников. В это время они могут принять душ, воспользоваться телефоном, проверить электронную почту под наблюдением или выйти в небольшой огороженный дворик.