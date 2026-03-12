USD 1.7000
Уголовное дело на Акшина Бабирова

Инара Рафикгызы
15:05 367

В Сабунчинском районном суде завершилось разбирательство по делу 22‑летнего Акшина Бабирова.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в июне прошлого года. Бабиров, находясь за рулем автомобиля, вступил в словесную перепалку с водителем другой машины Хаялом Азимовым. Спор перешел в драку, в ходе которой Бабиров ударил Азимова металлическим предметом по лицу. Ему предъявили обвинения по статьям 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) и 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. В качестве меры пресечения был избран полицейский надзор.

На суде Бабиров признал вину. Свое агрессивное поведение он обосновал тем, что в прошлом, будучи военнослужащим, провел 9 месяцев в армянском плену.

Потерпевший Хаял Азимов подтвердил факт драки и сообщил, что стороны примирились. Он заявил, что не настаивает на лишении Бабирова свободы.

Суд исключил из обвинения статью о хулиганстве. Акшину Бабирову назначили наказание в виде одного года ограничения свободы с ношением электронного браслета.

