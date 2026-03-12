Кризис на Ближнем Востоке: доставка продовольствия резко дорожает

Расходы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на транспортировку и доставку гуманитарной помощи выросли примерно на 18% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в логистическом подразделении организации.

«Эскалация нестабильности в Персидском заливе нарушает глобальные маршруты доставки и снабжения, приводя к росту транспортных расходов, цен на топливо и продовольствие. ВПП столкнулась с ростом расходов примерно на 18%», – говорится в сообщении в Х.

В ВПП считают, что данный «эффект домино» приводит к голоду миллионов людей на Ближнем Востоке и за его пределами.