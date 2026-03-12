Мохаммадали задержится в Азербайджане на два года

Двое граждан Афганистана, 28‑летние Мохаммадали Али Реза Мохаммад и Зури Масуд Молларасул, предстали перед судом по делу о незаконном пересечении ирано‑азербайджанской границы.

Согласно материалам следствия, 4 декабря прошлого года они перешли границу со стороны Ирана, рассчитывая через Азербайджан добраться до Турции. Путников задержали пограничники в селе Хамошам Астаринского района.

Мохаммадали Али Реза Мохаммад признал вину. Он рассказал, что около года назад вместе с земляком приехал в Тегеран. Там обвиняемый познакомился с еще одним афганцем по имени Реза и сообщил ему, что хочет уехать в Турцию. Реза свел его с иранцем Мохаммадом, который предложил провести их через границу за 500 долларов. По его словам, проводник отвез их в город Намин в Ардебильской провинции и показал место перехода. Ночью они двинулись в сторону границы, ориентируясь по Google Maps, но вскоре были задержаны азербайджанскими военнослужащими. Мохаммадали заявил, что раскаивается и просил суд учесть, что в Афганистане он подвергается преследованиям и опасается за свою жизнь. Подсудимый просил не отправлять его обратно. Второй обвиняемый дал аналогичные показания.

Астаринский районный суд приговорил афганцев к двум годам лишения свободы. После отбытия наказания их депортируют из Азербайджана.