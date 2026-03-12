USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Мохаммадали задержится в Азербайджане на два года

Инара Рафикгызы
15:12 300

Двое граждан Афганистана, 28‑летние Мохаммадали Али Реза Мохаммад и Зури Масуд Молларасул, предстали перед судом по делу о незаконном пересечении ирано‑азербайджанской границы.

Согласно материалам следствия, 4 декабря прошлого года они перешли границу со стороны Ирана, рассчитывая через Азербайджан добраться до Турции. Путников задержали пограничники в селе Хамошам Астаринского района.

Мохаммадали Али Реза Мохаммад признал вину. Он рассказал, что около года назад вместе с земляком приехал в Тегеран. Там обвиняемый познакомился с еще одним афганцем по имени Реза и сообщил ему, что хочет уехать в Турцию. Реза свел его с иранцем Мохаммадом, который предложил провести их через границу за 500 долларов. По его словам, проводник отвез их в город Намин в Ардебильской провинции и показал место перехода. Ночью они двинулись в сторону границы, ориентируясь по Google Maps, но вскоре были задержаны азербайджанскими военнослужащими. Мохаммадали заявил, что раскаивается и просил суд учесть, что в Афганистане он подвергается преследованиям и опасается за свою жизнь. Подсудимый просил не отправлять его обратно. Второй обвиняемый дал аналогичные показания.

Астаринский районный суд приговорил афганцев к двум годам лишения свободы. После отбытия наказания их депортируют из Азербайджана.

Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 430
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 917
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 910
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 976
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 1319
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 1969
Иран атаковал грузинских моряков
Иран атаковал грузинских моряков
13:30 1975
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе»
Пожизненное исполнителям теракта в «Крокусе» новость дополнена
13:25 1532
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля
Роскошная недвижимость Хаменеи в Лондоне на кредит от уроженцев Израиля Когда нужна ипотека – врагов нет
13:26 2090
Иранские самолеты стерли в порошок
Иранские самолеты стерли в порошок обновлено 12:05
12:05 6705
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
Пашинян: Есть силы, которые не хотят мира с Азербайджаном
12:58 1929

