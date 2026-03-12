Таиланд требует от Ирана извинений

МИД Таиланда вызвал посла Ирана в Бангкоке, чтобы выразить «решительный протест» в связи с нападением на тайское грузовое судно в Ормузском проливе, в результате которого судно загорелось. Власти королевства потребовали от Тегерана официальных извинений.

Заместитель постоянного секретаря МИД Сирилак Нийом также запросила разъяснений обстоятельств инцидента. Посол Насерреддин Хейдари выразил соболезнования и заверил, что незамедлительно передаст протест в Тегеран.

Трое членов экипажа до сих пор считаются пропавшими без вести, поиски продолжаются. 20 моряков были спасены в среду, серьезных травм они не получили, но, по словам тайских чиновников, возможно, нуждаются в психологической помощи.

Судно Mayuree Naree было повреждено взрывом в Ормузском проливе. По данным Морского департамента Таиланда, взрыв в кормовой части таиландского балкера Mayuree Naree произошел во время прохождения судна 11 марта через Ормузский пролив. По словам владельца судна, на борту находились 23 члена экипажа.