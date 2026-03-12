USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Таиланд требует от Ирана извинений

15:48 1528

МИД Таиланда вызвал посла Ирана в Бангкоке, чтобы выразить «решительный протест» в связи с нападением на тайское грузовое судно в Ормузском проливе, в результате которого судно загорелось. Власти королевства потребовали от Тегерана официальных извинений.

Заместитель постоянного секретаря МИД Сирилак Нийом также запросила разъяснений обстоятельств инцидента. Посол Насерреддин Хейдари выразил соболезнования и заверил, что незамедлительно передаст протест в Тегеран.

Трое членов экипажа до сих пор считаются пропавшими без вести, поиски продолжаются. 20 моряков были спасены в среду, серьезных травм они не получили, но, по словам тайских чиновников, возможно, нуждаются в психологической помощи.

Судно Mayuree Naree было повреждено взрывом в Ормузском проливе. По данным Морского департамента Таиланда, взрыв в кормовой части таиландского балкера Mayuree Naree произошел во время прохождения судна 11 марта через Ормузский пролив. По словам владельца судна, на борту находились 23 члена экипажа.

Заседание рабочей группы в Минздраве
Заседание рабочей группы в Минздраве
17:25 77
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
17:10 479
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются А у ГЭЦ все хорошо
17:07 398
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану обновлено 16:44
16:44 3075
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
16:21 1889
Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 2478
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 3210
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 2761
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 1790
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 2354
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 3234

