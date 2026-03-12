USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Израиль ликвидировал высокопоставленного офицера КСИР

15:50 1372

Армия обороны Израиля ликвидировала Абу Дара Мохаммади, высокопоставленного офицера иранского Корпуса стражей исламской революции, который курировал ракетное подразделение «Хезболлы» в Бейруте, сообщает пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что Мохаммади был ключевой фигурой в военной координации между «Хезболлой» и иранскими властями. Мохаммади также играл центральную роль в наращивании военной мощи «Хезболлы» в сфере ракетных вооружений, сказали в ЦАХАЛ. Кроме того, он направлял пуски ракет по Израилю в ходе операций «Стрелы севера» (в сентябре 2024 года) и «Рычание льва».

Заседание рабочей группы в Минздраве
Заседание рабочей группы в Минздраве
17:25 79
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
17:10 480
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются А у ГЭЦ все хорошо
17:07 399
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану обновлено 16:44
16:44 3077
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
16:21 1890
Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 2478
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 3210
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 2761
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 1790
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 2354
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 3236

