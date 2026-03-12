Израиль ликвидировал высокопоставленного офицера КСИР

Армия обороны Израиля ликвидировала Абу Дара Мохаммади, высокопоставленного офицера иранского Корпуса стражей исламской революции, который курировал ракетное подразделение «Хезболлы» в Бейруте, сообщает пресс-служба израильской армии.
Отмечается, что Мохаммади был ключевой фигурой в военной координации между «Хезболлой» и иранскими властями. Мохаммади также играл центральную роль в наращивании военной мощи «Хезболлы» в сфере ракетных вооружений, сказали в ЦАХАЛ. Кроме того, он направлял пуски ракет по Израилю в ходе операций «Стрелы севера» (в сентябре 2024 года) и «Рычание льва».