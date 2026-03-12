У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс

Туапсинский районный суд наложил арест на активы ООО «Сипайн резорт» — застройщика одноименного курортного комплекса. Под арест попали недостроенный рекреационный объект площадью 56 тыс. кв. м в поселке Сосновом Туапсинского района (готовность – 56%), а также земельный участок, на котором ведется строительство. Проект стоимостью около 8 млрд руб. предполагалось завершить к 2026 году, однако на данный момент работы выполнены лишь наполовину. Ранее, в 2025 году, Генпрокуратура России добилась изъятия в доход государства ключевого актива Шахлара Новрузова – перегрузочного комплекса «Туапсинский морской коммерческий порт».

Издание отмечает, что обеспечительные меры коснулись не только активов «Сипайн резорт», но и имущества бенефициара компании, бизнесмена Новрузова. В частности, арестованы его доли в земельных участках на территории Туапсинского района. Кроме того, под арест попали жилой дом предпринимателя, денежные средства на счетах, а также автомобили Mercedes и Lexus. Соответствующие решения суд принял на стадии подготовки к рассмотрению иска туапсинского межрайонного прокурора о передаче имущества Новрузова в доход государства.

Основанием для обращения в суд стали материалы уголовного дела о «нарушении природоохранного законодательства» при строительстве пятизвездочного курорта «Сипайн резорт», пояснили «Коммерсанту» в правоохранительных органах. Проект был согласован администрацией Туапсинского района в 2022 году. Первоначально разрешение на строительство получил Серхан Новрузов – сын Шахлара Новрузова, позднее разрешительная документация была переоформлена на компанию «Сипайн резорт». Однако в 2024 году строительные работы были остановлены после того, как прокуратура установила факты якобы разрушения почвенного слоя в водоохранной зоне. Образовавшиеся строительные отходы, по утверждению надзорных органов, были сброшены в Черное море. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Сипайн резорт» о возмещении ущерба экосистеме на 1 млрд руб.

Параллельно было возбуждено уголовное дело по факту «самоуправства и нарушения экологических норм при проведении строительных работ, повлекших тяжкие последствия». Обвинения предъявлены генеральному директору ООО «Сипайн резорт» Тархану Гасанзаде, племяннику Шахлара Новрузова, а также руководителю подрядной организации Расиму Джабарову.

В ноябре 2025 года Шахлар Новрузов и связанные с ним структуры лишились своих крупнейших активов. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства компаний «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), «Предприятие ТМКП», «Дар Фрут» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал», принадлежавших Шахлару Новрузову и его партнерам, включая Георгиу Йоргуса (Кипр) и компанию Vonixel Limited (Британские Виргинские острова).