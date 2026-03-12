В Азербайджане утверждено положение о первичном воинском учете

В Азербайджане утверждено положение о первичной постановке на воинский учет граждан мужского пола.
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров.
