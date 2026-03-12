USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

В Азербайджане утверждено положение о первичном воинском учете

16:29 821

В Азербайджане утверждено положение о первичной постановке на воинский учет граждан мужского пола.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров.

Заседание рабочей группы в Минздраве
Заседание рабочей группы в Минздраве
17:25 86
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
17:10 491
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются А у ГЭЦ все хорошо
17:07 402
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану обновлено 16:44
16:44 3080
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
16:21 1905
Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 2485
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 3215
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 2762
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 1793
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 2357
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 3240

