Азербайджанские фрукты и овощи заменят иранские

Ассоциация «Руспродсоюз» назвала страны, которые могут заместить поставщиков фруктов и овощей из Ирана для российского рынка. Как сообщили ТАСС в ассоциации, Иран входит в число стран - экспортеров овощей и фруктов в Россию.

«При этом российский рынок имеет достаточно широкий круг альтернативных поставщиков. Так, нарастить поставки черешни в случае необходимости можно из Азербайджана, Узбекистана и Турции, вишни - из Сербии и Молдавии.

Персики на российский рынок могут поставлять Турция, Азербайджан, Узбекистан и Грузия, сливы - Узбекистан, Молдавия, Турция, Грузия и Азербайджан, абрикосы - Турция, Узбекистан, нектарины - Турция, Узбекистан, Азербайджан, Грузия.

Поставки баклажанов можно заместить из Турции, Узбекистана и Китая, кабачков - из Турции и Китая, помидоров - из Азербайджана, Туркмении, Турции, Узбекистана и Китая», - отметили в «Руспродсоюзе».