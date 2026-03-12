USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Дубай наказывает туристов

16:53 961

В Дубае 21 иностранному туристу может грозить до двух лет лишения свободы за публикацию в социальных сетях фотографий и видеозаписей последствий иранских атак на территорию эмирата, сообщает лондонская газета The Telegraph.

По данным газеты, всем туристам предъявлены обвинения в использовании информационных сетей и технологий для распространения «лживых данных, слухов и провокационной пропаганды». За это им грозит до двух лет лишения свободы.

The Telegraph отмечает, что инфлюенсеры и туристы регулярно публикуют в соцсетях фото ракет и последствий их ударов. В феврале власти ОАЭ предупредили, что за подобные публикации туристы могут быть осуждены к тюремному заключению. По сведениям правозащитной организации Detained in Dubai, аналогичные обвинения уже были предъявлены как минимум 200 туристам в Катаре.

Заседание рабочей группы в Минздраве
Заседание рабочей группы в Минздраве
17:25 91
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
17:10 498
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются А у ГЭЦ все хорошо
17:07 408
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану обновлено 16:44
16:44 3083
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
16:21 1912
Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 2486
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 3219
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 2762
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 1794
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 2359
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 3244

ЭТО ВАЖНО

Заседание рабочей группы в Минздраве
Заседание рабочей группы в Минздраве
17:25 91
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
17:10 498
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются А у ГЭЦ все хорошо
17:07 408
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану обновлено 16:44
16:44 3083
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
16:21 1912
Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 2486
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 3219
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 2762
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 1794
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 2359
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 3244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться