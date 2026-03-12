Дубай наказывает туристов

В Дубае 21 иностранному туристу может грозить до двух лет лишения свободы за публикацию в социальных сетях фотографий и видеозаписей последствий иранских атак на территорию эмирата, сообщает лондонская газета The Telegraph.

По данным газеты, всем туристам предъявлены обвинения в использовании информационных сетей и технологий для распространения «лживых данных, слухов и провокационной пропаганды». За это им грозит до двух лет лишения свободы.

The Telegraph отмечает, что инфлюенсеры и туристы регулярно публикуют в соцсетях фото ракет и последствий их ударов. В феврале власти ОАЭ предупредили, что за подобные публикации туристы могут быть осуждены к тюремному заключению. По сведениям правозащитной организации Detained in Dubai, аналогичные обвинения уже были предъявлены как минимум 200 туристам в Катаре.