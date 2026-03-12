Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются

К критике присоединились и эксперты, и учителя. Начались кампании по сбору подписей с требованием провести экзамены заново. Отмечается, что особенно трудными оказались вопросы по грамматике азербайджанского языка, а некоторые задания по математике не соответствовали школьной программе и учебникам.

Один из учителей написал, что связь между школьными и вузовскими вопросами найти трудно: «На один грамматический вопрос по азербайджанскому языку нужно минимум три минуты. Пока дочитаешь начало текста, уже забываешь конец. С английским вообще беда: зачем включать аудиозапись, если дети еще не видели вопросы?»

Репетиторы тоже считают, что в этом году задания были сложнее, чем раньше. По их словам, между темами не соблюдена логическая связь. Также не разграничены художественный и публицистический стили.

Родители говорят, что образование целенаправленно разрушают: посещение школы давно превратилось в формальность, а детей необходимо отправлять к репетиторам.

В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пояснили, что при составлении выпускных и вступительных экзаменов учитываются действующие учебные программы и учебники. В каждом тесте есть простые, средние и сложные задания, чтобы можно было отличить уровень подготовки участников. Там считают, что сложность экзамена — понятие относительное и зависит от уровня подготовки. По их словам, традиционный анализ показывает: жалобы на чрезмерную трудность заданий не всегда соответствуют действительности.