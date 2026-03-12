Выборы в Армении под угрозой иностранного вмешательства

USD 1.7000
Глава армянской организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян полагает, что одной из ключевых проблем парламентских выборов в Армении, намеченных на 7 июня 2026 года, может стать потенциальное вмешательство иностранных государств.

По словам Иоаннисяна, признаки внешнего вмешательства уже проявляются в различных формах. «Мы опасаемся и предполагаем, что оно существенно увеличится перед парламентскими выборами», – указал он, не приводя конкретных примеров, ограничившись общими заявлениями.

Обсуждая влияние административного ресурса на итоги голосования, Иоаннисян подчеркнул, что, хотя действующие механизмы регулирования пока несовершенны и определенные риски сохраняются, наблюдения за предыдущими выборами показывают заметное снижение влияния административного ресурса по сравнению с 2017 годом. В некоторых случаях оно было почти незначительным. «Конечно, мы продолжаем сталкиваться с злоупотреблениями административного ресурса, это остается проблемой, однако его влияние на результаты выборов значительно меньше», – заверил глава движения.

Ранее армянские СМИ сообщили, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян обратился в Брюссель с просьбой направить группу быстрого реагирования в Ереван «для противодействия кремлевской дезинформации» и возможному «вмешательству России в парламентские выборы». Позднее, возможно, будет создана более постоянная гражданская миссия. Аналогичная группа из примерно 20 специалистов была направлена ЕС в Кишинев во время прошлогодних выборов в Молдове «для выявления и нейтрализации российской дезинформации».

В декабре прошлого года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Армения обратилась к Евросоюзу за финансовой поддержкой для предотвращения вмешательства извне в преддверии парламентских выборов в июне 2026 года. По ее словам, Россия усиливает кампанию дезинформации, и для противодействия угрозам страна получит от ЕС 15 млн евро.

