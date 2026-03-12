Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе

Азербайджан не рассчитывает, что международные организации будут решать его проблемы, и намерен самостоятельно формировать свою повестку, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, страны региона и внешние партнеры могут открыто обозначить свои интересы и совместно содействовать развитию региона. При этом Баку не ожидает, что международные структуры возьмут на себя решение ключевых вопросов.

«Мы не ждем, что международные организации будут решать наши проблемы. Да, в первые годы независимости у нас были определенные ожидания от них. Но, к примеру, ОБСЕ потерпела неудачу, и не смогла добиться урегулирования конфликта в регионе. Ее Минская группа также потерпела крах», - сказал Гаджиев, указав, что в итоге Азербайджан сумел урегулировать конфликт с Арменией военно-политическим путем и добиться мира.

По словам помощника президента, сегодня Азербайджан и Армения, взаимодействуя друг с другом, продолжают углублять мирную повестку.

Помощник президента также отметил, что Азербайджан сам определяет собственную стратегию и подходы: «Некоторые считают, что это связано с военной силой. Наш подход в том, что мы не конкурируем с кем-либо. Средняя держава — это направление, ориентированное на решение проблем. Кроме того, для Азербайджана энергетическая безопасность является успешным примером многосторонней дипломатии».