В Иране более трех миллионов внутренних переселенцев

До 3,2 млн человек (от 600 тыс. до 1 млн домохозяйств) стали внутренне перемещенными лицами в Иране в результате продолжающегося конфликта. Об этом свидетельствуют предварительные данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно его информации, основная масса перемещенного населения покидает Тегеран и другие крупные мегаполисы, направляясь в северные регионы страны и сельскую местность в целях безопасности.

В ООН предупреждают, что по мере продолжения боевых действий эти цифры будут расти. В УВКБ добавили, что также пострадали семьи беженцев, уже находившиеся на территории Ирана, преимущественно граждане Афганистана.

Ситуация усугубляется ударами по энергетической инфраструктуре и дефицитом топлива, что затрудняет эвакуацию и доставку гуманитарной помощи.