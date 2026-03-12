USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

В Иране более трех миллионов внутренних переселенцев

17:14 293

До 3,2 млн человек (от 600 тыс. до 1 млн домохозяйств) стали внутренне перемещенными лицами в Иране в результате продолжающегося конфликта. Об этом свидетельствуют предварительные данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно его информации, основная масса перемещенного населения покидает Тегеран и другие крупные мегаполисы, направляясь в северные регионы страны и сельскую местность в целях безопасности.

В ООН предупреждают, что по мере продолжения боевых действий эти цифры будут расти. В УВКБ добавили, что также пострадали семьи беженцев, уже находившиеся на территории Ирана, преимущественно граждане Афганистана. 

Ситуация усугубляется ударами по энергетической инфраструктуре и дефицитом топлива, что затрудняет эвакуацию и доставку гуманитарной помощи.

Заседание рабочей группы в Минздраве
Заседание рабочей группы в Минздраве
17:25 101
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сам по себе
17:10 511
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются
Выпускные экзамены все сложнее: учителя и родители жалуются А у ГЭЦ все хорошо
17:07 420
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану
Россия благодарит Азербайджан за транзит гумпомощи Ирану обновлено 16:44
16:44 3091
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
У азербайджанского бизнесмена отнимают и курортный комплекс
16:21 1928
Воюем до Новруза
Воюем до Новруза
13:23 2494
Турция возмутилась решением Греции
Турция возмутилась решением Греции
14:51 3225
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
Украина поразила крупнейший нефтяной узел в России
14:48 2765
Турция раскупоривает нефтяные резервы
Турция раскупоривает нефтяные резервы
14:17 1799
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
За создание порнографии с помощью ИИ можно сесть на семь лет
14:03 2364
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
Слеза ребенка в Азербайджане будет стоить 200 манатов
13:45 3248

