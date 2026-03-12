Заседание рабочей группы в Минздраве

Рабочая группа была создана соответствующим приказом Министерства здравоохранения во исполнение поручений по подготовке «II Государственной программы «Великое возвращение» и «Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы», данных президентом Азербайджанской Республики, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Министерстве здравоохранения прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам организации медицинского обслуживания на освобожденных территориях.

На очередном заседании рабочей группы, прошедшем под председательством министра здравоохранения Теймура Мусаева и с участием представителей соответствующих государственных органов, была обсуждена текущая ситуация, связанная с организацией медицинского обслуживания на освобожденных территориях в рамках «I Государственной программы «Великое возвращение», а также результаты проведенных мониторингов и оценок.

В связи с этим на заседании была представлена презентация стратегического видения, подготовленная Министерством здравоохранения, касающаяся проведенного анализа и вопросов организации общественного здравоохранения, скорой и неотложной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и специализированных медицинских услуг.

В рамках «II Государственной программы «Великое возвращение» состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования медицинских услуг, повышения их качества и обеспечения доступности для населения с учетом процесса расселения на освобожденных территориях, а также усиления координации между соответствующими ведомствами.

Были затронуты вопросы оптимизации коечного фонда для эффективного использования гражданской и военной медицинской инфраструктуры, создания логистической цепочки обеспечения населения лекарственными средствами, оказания психосоциальной поддержки населению и медицинским работникам, а также повышения уровня медицинской грамотности.

По результатам проведенных мониторингов подробно проанализированы проделанная работа и предстоящие задачи по восстановлению деятельности медицинских учреждений на освобожденных территориях, расширению выездных медицинских услуг, обеспечению медицинских учреждений кадрами, стимулированию деятельности медицинского персонала и развитию инфраструктуры.

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что медицинская составляющая программы «Великое возвращение» является одним из приоритетных направлений, а охрана здоровья населения и бесперебойное обеспечение качественной медицинской помощи остаются ключевыми направлениями государственной политики. Рабочая группа на регулярной основе продолжает свою деятельность с целью усиления координации в данной сфере и поиска эффективных решений.

В завершение были определены последующие шаги по выполнению стоящих задач и даны соответствующие поручения.

Министерство здравоохранения продолжит работу по организации медицинских услуг на освобожденных территориях и будет реализовывать все необходимые меры в этом направлении.