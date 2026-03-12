Заседание рабочей группы в Минздраве

В Министерстве здравоохранения прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам организации медицинского обслуживания на освобожденных территориях.
Рабочая группа была создана соответствующим приказом Министерства здравоохранения во исполнение поручений по подготовке «II Государственной программы «Великое возвращение» и «Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы», данных президентом Азербайджанской Республики, сообщили в Министерстве здравоохранения.
На очередном заседании рабочей группы, прошедшем под председательством министра здравоохранения Теймура Мусаева и с участием представителей соответствующих государственных органов, была обсуждена текущая ситуация, связанная с организацией медицинского обслуживания на освобожденных территориях в рамках «I Государственной программы «Великое возвращение», а также результаты проведенных мониторингов и оценок.
В связи с этим на заседании была представлена презентация стратегического видения, подготовленная Министерством здравоохранения, касающаяся проведенного анализа и вопросов организации общественного здравоохранения, скорой и неотложной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и специализированных медицинских услуг.
В рамках «II Государственной программы «Великое возвращение» состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования медицинских услуг, повышения их качества и обеспечения доступности для населения с учетом процесса расселения на освобожденных территориях, а также усиления координации между соответствующими ведомствами.
Были затронуты вопросы оптимизации коечного фонда для эффективного использования гражданской и военной медицинской инфраструктуры, создания логистической цепочки обеспечения населения лекарственными средствами, оказания психосоциальной поддержки населению и медицинским работникам, а также повышения уровня медицинской грамотности.
По результатам проведенных мониторингов подробно проанализированы проделанная работа и предстоящие задачи по восстановлению деятельности медицинских учреждений на освобожденных территориях, расширению выездных медицинских услуг, обеспечению медицинских учреждений кадрами, стимулированию деятельности медицинского персонала и развитию инфраструктуры.
В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что медицинская составляющая программы «Великое возвращение» является одним из приоритетных направлений, а охрана здоровья населения и бесперебойное обеспечение качественной медицинской помощи остаются ключевыми направлениями государственной политики. Рабочая группа на регулярной основе продолжает свою деятельность с целью усиления координации в данной сфере и поиска эффективных решений.
В завершение были определены последующие шаги по выполнению стоящих задач и даны соответствующие поручения.
Министерство здравоохранения продолжит работу по организации медицинских услуг на освобожденных территориях и будет реализовывать все необходимые меры в этом направлении.