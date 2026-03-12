USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Турция не забывает о войне в Украине

17:27

Турция готова снова предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Турецкий министр отметил, что конфликт в Украине остается «важным пунктом повестки».

«Турция будет продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира путем переговоров. Мы готовы принять у себя следующий раунд переговоров. Крайне важно, чтобы переговоры, в ходе которых был достигнут значительный прогресс и удалось приблизиться к финализации мирного процесса, продолжались без перерыва», — подчеркнул турецкий министр.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине. При этом он отметил, что конкретной информации по времени и месту нового раунда пока нет. 

Ранее СМИ сообщали, что следующая встреча планировалась на конец февраля-начало марта в Абу-Даби. Однако из-за войны на Ближнем Востоке стороны начали искать альтернативу.

17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по завершению конфликта в Украине. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными.

