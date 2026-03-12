КСИР обещает «мощнейшие удары»

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири пообещал нанести «мощнейшие удары по противнику».
Заявление прозвучало вскоре после первого обращения нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
«В ответ на заявление верховного главнокомандующего, сохраняя стратегию закрытия Ормузского пролива, мы нанесем самые сокрушительные удары по агрессору», - написал Тангсири в соцсети X.
*** 17:38
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани ответил на заявление Трампа о выводе из строя иранской энергосистемы.
Лариджани в соцсети Х пригрозил погасить свет во всем регионе, если США решатся на этот шаг.
«Трамп заявил: «Мы можем вывести из строя иранские электростанции за один час, но мы этого не сделали». Если они это сделают, то весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса, а темнота предоставит прекрасную возможность для охоты на американских военнослужащих, спасающихся бегством», - написал Лариджани в соцсети Х.