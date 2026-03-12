КСИР обещает «мощнейшие удары»

«В ответ на заявление верховного главнокомандующего, сохраняя стратегию закрытия Ормузского пролива, мы нанесем самые сокрушительные удары по агрессору», - написал Тангсири в соцсети X.

*** 17:38

Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани ответил на заявление Трампа о выводе из строя иранской энергосистемы.

Лариджани в соцсети Х пригрозил погасить свет во всем регионе, если США решатся на этот шаг.

«Трамп заявил: «Мы можем вывести из строя иранские электростанции за один час, но мы этого не сделали». Если они это сделают, то весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса, а темнота предоставит прекрасную возможность для охоты на американских военнослужащих, спасающихся бегством», - написал Лариджани в соцсети Х.