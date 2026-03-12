USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

КСИР обещает «мощнейшие удары»

обновлено 18:47
18:47 1812

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири пообещал нанести «мощнейшие удары по противнику».

Заявление прозвучало вскоре после первого обращения нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

«В ответ на заявление верховного главнокомандующего, сохраняя стратегию закрытия Ормузского пролива, мы нанесем самые сокрушительные удары по агрессору», - написал Тангсири в соцсети X.

*** 17:38 

Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани ответил на заявление Трампа о выводе из строя иранской энергосистемы.

Лариджани в соцсети Х пригрозил погасить свет во всем регионе, если США решатся на этот шаг.

«Трамп заявил: «Мы можем вывести из строя иранские электростанции за один час, но мы этого не сделали». Если они это сделают, то весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса, а темнота предоставит прекрасную возможность для охоты на американских военнослужащих, спасающихся бегством», - написал Лариджани в соцсети Х.

Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
Зеленский: Иранцы запускали первые «Шахеды» по Украине
19:12 224
Пожар на американском авианосце
Пожар на американском авианосце
18:59 999
«Карабах» зажимают в Эстонии
«Карабах» зажимают в Эстонии
18:47 1025
КСИР обещает «мощнейшие удары»
КСИР обещает «мощнейшие удары» обновлено 18:47
18:47 1813
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта
Асадов обсудил эффективность взаимодействия с Рамушем-Орта фото
18:36 407
Вашингтон готовится к сражению за Грузию
Вашингтон готовится к сражению за Грузию наш комментарий
17:42 3159
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
Почему Турция не использовала С-400 для перехвата иранских ракет?
13:05 4065
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»
18:10 2101
Моджтаба Хаменеи в коме
Моджтаба Хаменеи в коме обновлено 19:30
19:30 4014
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана
Тайная операция США в Иране: «Дельта» готова к захвату урана фото; обновлено 17:25
17:25 7155
Иран официально о ранении Хаменеи
Иран официально о ранении Хаменеи
12:23 4728

