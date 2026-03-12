За попрошайничество – штрафы и аресты

В Азербайджане к лицам, занимающимся попрошайничеством, будут применяться штрафы, также их могут арестовать.

Как сообщает haqqin.az, это отражено в предложенной новой статье 523-1 Кодекса об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству и правам человека Милли Меджлиса, проведенном в формате видеоконференции.

Согласно проекту, попрошайничество будет наказываться предупреждением, штрафом в размере от 100 до 200 манатов или - если эти меры будут сочтены недостаточными - административным арестом на срок до десяти дней с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя.

Вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество влечет за собой штраф в размере от 200 до 500 манатов или - если эти меры будут сочтены недостаточными - административный арест на срок до пятнадцати дней с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя.