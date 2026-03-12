Программа «Подписка Fayda Max» от Банка ABB

Таким образом, клиент начинает выполнять ежемесячные задания в рамках Fayda Max и, достигнув определенного этапа, может оформить подписку на желаемый уровень, оплатив разницу в стоимости между текущим этапом и этапом, на который он хочет подписаться.

Банк ABB представил еще одно интересное нововведение — программу «Подписка Fayda Max», которая предоставляет клиентам дополнительные преимущества. Это нововведение позволяет пользователям ABB mobile оформить ежемесячную подписку на этапы программы «Fayda Max» — «Бронза», «Серебро» и «Золото».

Например, если клиент достиг этапа «Серебро», но хочет воспользоваться этапом «Золото», он оплачивает лишь разницу — 12 AZN (19 − 7 = 12) — и оформляет подписку на этап «Золото».

Если же клиент, выполнив задания, достиг этапа «Золото», но хочет оформить подписку на более низкий этап, в текущем месяце плата за подписку не взимается.

Модель подписки обеспечивает активность выбранного этапа в течение одного месяца и позволяет пользоваться им с момента оплаты до конца текущего месяца. Подписка продлевается автоматически каждый месяц.

Это первая система лояльности в Азербайджане на основе подписки, внедренная в мобильном банкинге.

Ее преимуществами являются: мгновенный доступ к вознаграждениям и преимуществам за ежемесячную плату, сниженная стоимость подписки при достижении соответствующего этапа посредством выполнения заданий, а также наличие трех различных пакетов на выбор клиента («Бронза» — 3 AZN, «Серебро» — 7 AZN, «Золото» — 19 AZN). Автоматическое продление подписки обеспечивает дополнительное удобство для пользователя.

Fayda Max — это программа лояльности, созданная для всех пользователей приложения ABB mobile. Если клиент присоединяется к Fayda Max и выполняет задания одного из этапов, в следующем месяце ему предоставляются вознаграждения, соответствующие последнему достигнутому этапу. Более детальную информацию о программе можно получить здесь.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по номеру Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.