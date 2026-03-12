В эфире тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять»

28 февраля, через несколько часов после первых ударов США и Израиля по Ирану, на волне тегеранского радио внезапно прозвучал мужской голос на фарси. Он трижды произнес слово «внимание», после чего спокойным тоном начал зачитывать цифры: «Шесть… четыре… ноль… девять… три… девять».

Как пишет Financial Times, сообщения, направленные в Иран, передавались с помощью дальнодействующего коротковолнового радио с передатчика, предположительно, расположенного в Западной Европе.

Это могло свидетельствовать о возвращении одного из самых загадочных инструментов разведки — так называемых «номерных радиостанций». Эксперты не сомневаются, что это может быть частью скрытой разведывательной войны, которая разворачивается параллельно военной напряженности между США, Израилем и Ираном.

Бывшие специалисты разведки считают, что появление этой радиостанции может означать начало нового этапа ожесточенной разведывательной борьбы вокруг Ирана. Экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер уверен, что такие передачи могли использоваться как резервный способ связи с агентами внутри страны.

В комментарии британским СМИ Сайфер отметил, что эти сообщения служат запасным каналом связи с источниками в Иране.

«Особенно во время войны они не могут позволить себе потерять контакт с агентами», — пояснил он.

Однако передачи на иранском радио не остались без ответа. Через несколько дней сигнал был заглушен электронными помехами. Эксперты считают, что это была операция Ирана по подавлению радиопередачи. Тем не менее, по данным Financial Times, загадочный голос вскоре снова появился в эфире — уже на другой частоте — и продолжил зачитывать числа, показав, насколько трудно полностью остановить такие передачи.

Специалисты объясняют, что подобные станции известны как «номерные» — это вид коротковолнового радиовещания, который разведслужбы используют для отправки шифрованных односторонних инструкций своим агентам. Агент в поле записывает услышанные числа в специальный блокнот, а затем с помощью ключей шифрования расшифровывает сообщение.

Этот метод считается одним из самых безопасных способов разведывательной связи: сообщения полностью зашифрованы и практически не поддаются расшифровке. Любой человек с радиоприемником может услышать передачу, но определить, кто именно ее слушает, почти невозможно.

Похожая радиостанция ненадолго появилась в эфире и во время вторжения США в Афганистан в 2001 году. Тогда схема используемых чисел вызвала предположения, что передача велась из России.

В Иране же этот метод появился в момент, когда власти страны усилили ограничения на интернет и коммуникации с внешним миром. Перебои в работе интернета и телекоммуникаций делают альтернативные способы связи с агентами внутри страны необходимыми.

По словам бывшего сотрудника разведки Джона Сайфера, даже если современные средства связи выйдут из строя, эта технология позволяет поддерживать контакт. Он добавил, что это один из старых методов, который до сих пор остается эффективным.

Хотя после окончания холодной войны использование радиосообщений на коротких волнах в разведке сократилось, полностью оно не исчезло. Считается, что разведслужбы таких стран, как Россия, Польша, Тайвань и Северная Корея, все еще используют подобные радиопередачи. Эксперты отмечают, что эти старые методы остаются востребованными, поскольку они просты, безопасны и не оставляют цифровых следов.